05 Mart 2024, Salı
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Çanakkale’de deprem! Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar: Kısa ve sert bir deprem yaşadık!
Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Çanakkale büyüklüğünün ise 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Öte yandan A Haber canlı yayınına bağlanan Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar depreme ve bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.