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Çanakkale’de deprem! Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar: Kısa ve sert bir deprem yaşadık!

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Giriş: 05.03.2024 01:28
Güncelleme:05.03.2024 01:33
Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Çanakkale büyüklüğünün ise 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Öte yandan A Haber canlı yayınına bağlanan Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar depreme ve bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
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