Çanakkale'de dehşet! Zehirli şırınga ile kaçırıp tecavüz etti | Kayıp kadın bulundu muhtar aranıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde zehirli şırınga tehdidiyle kaçırdığı eşine tecavüz edip şiddet uygulayan Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu., serbest kalınca eşini bir kez daha kaçırdı. Kayıp olan İlknur Kuloğlu, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Şerbetli köyünde sağ olarak bulundu. Boşanma aşamasındaki eşi Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ise halen aranıyor.