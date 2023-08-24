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Çanakkale'de büyük orman yangını! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

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Giriş: 24.08.2023 04:32
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. A Haber muhabiri Murat Dada, Çanakkale’de devam eden yangınların olduğu bölgeden canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
Çanakkale’de orman yangını!
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