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Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Zeynep Zan toprağa verildi

Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Zeynep Zan toprağa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 01:27
Çanakkale’de, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen 32 yaşındaki Zeynep Zan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile Arslanca Camii'nde taziyeleri kabul ederken, genç kadının cenazesi Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi. Kadın cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Zeynep Zan toprağa verildi
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