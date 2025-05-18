Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Zeynep Zan toprağa verildi

Çanakkale’de, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen 32 yaşındaki Zeynep Zan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile Arslanca Camii'nde taziyeleri kabul ederken, genç kadının cenazesi Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi. Kadın cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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