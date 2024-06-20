Çanakkale'de boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı! Yangına jandarmaya ait TOMA da müdahale ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi. Tahliye edilen köylerde bazı ev ve ahırlar yandı. Yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN