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Çanakkale’de alevlerle mücadelede 18. saat! 9 köy boşaltıldı: A Haber olay yerinden son durumu aktardı

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Giriş: 23.08.2023 06:48
Çanakkale'nin Kayadere köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale akşam saatlerinde de havadan ve karadan devam ediyor. Çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'nin Kepez bölgesindeki yangına müdahale için istanbul'dan hareket ettiğini duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yangında 54 kişi dumandan etkilendi, 48 vatandaşlarımızın tedavisine devam edilmektedir” dedi. A Haber olay yerinden son durumu aktardı…
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