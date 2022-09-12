12 Eylül 2022, Pazartesi
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Çanakkale’de aidat kavgası ölümle bitti! Öldürülen apartman yönetici yardımcısının darbedilme anları ortaya çıktı
Çanakkale'de 'aidat' meselesi sebebiyle çıkan kavgada öldürülen apartman yönetici yardımcısı 65 yaşındaki Ahmet Koç'un darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Polis, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltna aldı.