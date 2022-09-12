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Çanakkale’de aidat kavgası ölümle bitti! Öldürülen apartman yönetici yardımcısının darbedilme anları ortaya çıktı

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Giriş: 12.09.2022 12:57
Güncelleme:12.09.2022 12:58
Çanakkale'de 'aidat' meselesi sebebiyle çıkan kavgada öldürülen apartman yönetici yardımcısı 65 yaşındaki Ahmet Koç'un darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Polis, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltna aldı.
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Aidat kavgası ölümle bitti!
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