06 Nisan 2022, Çarşamba
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Çanakkale’de 30 saat sonra yaralı bulunan Seher öğretmen nasıl hayatta kaldı?
Çanakkale'de kendisinden haber alınamayan öğretmen Seher Güllüce, 30 saat sonra kaza yapan aracında yaralı halde bulundu. Kendisinden haber alınamayan öğretmen polis dikkati sayesinde kurtuldu. Peki Seher öğretmen hayatta kalmayı nasıl başardı? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.