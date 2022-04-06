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Çanakkale’de 30 saat sonra yaralı bulunan Seher öğretmen nasıl hayatta kaldı?

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 15:54
Çanakkale'de kendisinden haber alınamayan öğretmen Seher Güllüce, 30 saat sonra kaza yapan aracında yaralı halde bulundu. Kendisinden haber alınamayan öğretmen polis dikkati sayesinde kurtuldu. Peki Seher öğretmen hayatta kalmayı nasıl başardı? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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