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Çanakkale’da aronya üretimi! 142 dekar alan

Çanakkale’da aronya üretimi! 142 dekar alan

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 14:58
Çanakkale'nin Can ilçesinde son yıllarda aronya meyvesi üretimi artıyor. Yüksek C vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronyanın ekim alanı 142 dekar alana ulaştı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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