25 Nisan 2022, Pazartesi
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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında şehitler anıldı! Anzak Koyu'nda şafak ayini
Çanakkale'de yazılan şanlı tarihin üzerinden 107 yıl geçti. Ecdadımızın torunları ise 57. alay için vefa yürüyüşü düzenledi. Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda geleneksek "şafak ayini" gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer programın detaylarını aktardı.