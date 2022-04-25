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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında şehitler anıldı! Anzak Koyu'nda şafak ayini

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 08:25
Çanakkale'de yazılan şanlı tarihin üzerinden 107 yıl geçti. Ecdadımızın torunları ise 57. alay için vefa yürüyüşü düzenledi. Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda geleneksek "şafak ayini" gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer programın detaylarını aktardı.
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