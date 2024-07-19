Çanakkale ve Balıkesir'de yangın! Ekiplerin canhıraş müdahalesi devam ediyor

Son dönemlerde ormanlarımızda çıkan peş peşe yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ederken bu kez adres Çanakkale ve Balıkesir oldu. Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in ise Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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