20 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çanakkale ve Balıkesir'de yangın! Ekiplerin canhıraş müdahalesi devam ediyor
Son dönemlerde ormanlarımızda çıkan peş peşe yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ederken bu kez adres Çanakkale ve Balıkesir oldu. Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in ise Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.