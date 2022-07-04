Çanakkale Sarıçay’da çevre kirliliği! Nedeni ne? Neden temizlenmiyor?

Turizmin önemli kentlerinden biri olan Çanakkale'de hafriyat ve evsel atıkların dökülebileceği bir alanın yokluğu Sarıçay'ın olduğu bölgeyi adeta çöp yuvasına çevirdi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden aktardı. Çevre Derneği Başkanı Bünyamin Nami Tonka, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tonka, "Sarıçay'ın içindeki su son derece kirli hale gelmiştir" dedi.

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