04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Çanakkale Sarıçay’da çevre kirliliği! Nedeni ne? Neden temizlenmiyor?
Turizmin önemli kentlerinden biri olan Çanakkale'de hafriyat ve evsel atıkların dökülebileceği bir alanın yokluğu Sarıçay'ın olduğu bölgeyi adeta çöp yuvasına çevirdi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden aktardı. Çevre Derneği Başkanı Bünyamin Nami Tonka, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tonka, "Sarıçay'ın içindeki su son derece kirli hale gelmiştir" dedi.