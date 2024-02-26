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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinde yeni hizmet! Ücretsiz diyabet okulu ile ne amaçlanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 16:23
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde diyabet okulu hizmet vermeye başladı. Hastalara ücretsiz muayene ve özel eğitim hizmeti veriliyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan diyabet eğitimi hemşiresi Bahar Kıray anlattı.
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