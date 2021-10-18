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Çanakkale Köprüsü’nden geçemeyecek olan platform yaklaşık 60 metre denize batırılacak

AA
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Giriş: 18.10.2021 11:36
Marshall Adaları bayraklı dev platform taşıyan gemi, Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Geçiş için boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılırken, geminin üzerindeki platformun, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün altından geçemeyeceğinden dolayı suya indirilerek yaklaşık 60 metre denize batırılacağı bildirildi.
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