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Çanakkale Köprüsü için hatıra pasa basıldı! 5 bin gümüş 10 bin bronz…

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 12:45
Darphane, Çanakkale Köprüsü açılışı için hatıra para bastı. Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alırken bir kısmında ise Çanakkale Anıtı'nın görüntüsü basılı. 5 bin gümüş, 10 bin bronz hatıra parası basıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
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