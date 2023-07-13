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Çanakkale-İzmir kara yolunda feci kaza! Domates yüklü kamyonun freni patladı: 1 ölü 5 yaralı

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Giriş: 13.07.2023 09:01
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin girişinde domates yüklü kamyonun freninin patlaması sonucu kamyon otomobile arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanında döndüğü korkunç kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kamyonun freni patladı: 1 ölü 5 yaralı
Kamyonun freni patladı: 1 ölü 5 yaralı
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