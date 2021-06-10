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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

İHA
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Giriş: 10.06.2021 19:57
Güncelleme:10.06.2021 19:57
Çanakkale’de inşaat halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Çatı katında işçilerin kullandığı kaynak makinasından çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerinde bulunan 2019 Kasım ayında temeli atılan ve yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. İşçilerin çatı katında kaynak yaparken çıkan kıvılcımın ahşap üzerine düşmesiyle yangın kısa sürede büyüdü. İşçiler çıkan yangının ardından binayı boşaltarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarına; Çanakkale Belediyesi, Kepez Belediyesi, Lapseki Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopteri katıldı. Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri Atikhisar Barajı'ndan aldığı suları yapımı devam eden emniyet müdürlüğü binasına boşaltı. 6 sorti sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

60 milyon lira proje bedeli olan ve 20 bin metrekare inşaat alanına sahip binanın 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

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