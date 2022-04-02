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Çanakkale, Bursa, Bilecik ve İzmir'de orman yangınları! Ekipler teyakkuzda

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 09:54
Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te çıkan orman yangınlarında onlarca dönüm ağaçlık arazi küle döndü. Yangınları söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
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