Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği sebebiyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyardı. Prof. Dr. Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" şeklinde konuştu.

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