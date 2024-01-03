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Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

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Giriş: 03.01.2024 09:38
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ayrıca sisin etkisiyle Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında feribot seferi de yapılamadı.
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
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