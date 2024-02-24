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Çanakkale Biga'da yeni fay mı çıktı?

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Giriş: 24.02.2024 12:30
Çanakkale Biga'da 4 Şubat'tan bu yana 150 deprem meydana geldi. Bölgede yeni fay olabilir mi? Bu depremler neyin habercisi? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu Prof. Dr. Tolga Bekler aktardı.
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