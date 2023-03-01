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Çanakkale Biga’da baraj sularının çekilmesiyle sular altında kalmıştı! 7 yıl sonra yeniden göründü

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2023 13:35
Çanakkale’nin Biga ilçesindeki 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Bakacak barajı, Şubat ayında yeterli yağış olmaması sebebiyle yaklaşık 17 milyon metreküpe düştü. Baraj yapımı için 1990 yılında boşaltılan Eşelek köyü, su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı. İşte o eski köy...
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