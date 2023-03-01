01 Mart 2023, Çarşamba
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Çanakkale Biga’da baraj sularının çekilmesiyle sular altında kalmıştı! 7 yıl sonra yeniden göründü
Çanakkale’nin Biga ilçesindeki 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Bakacak barajı, Şubat ayında yeterli yağış olmaması sebebiyle yaklaşık 17 milyon metreküpe düştü. Baraj yapımı için 1990 yılında boşaltılan Eşelek köyü, su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı. İşte o eski köy...