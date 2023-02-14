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Can kurtardılar, geri dönüyorlar! Deprem bölgesinde görev alan bazı yabancı ekipler geri döndü

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Giriş: 14.02.2023 09:04
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesindeki tahliyesi aralıksız sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye sevk edilen yapancı ekipler ile tedavi edilmek üzere durumu ağır depremzedeler askeri uçakla İstanbul'a getirildi.
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