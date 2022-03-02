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Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesinden duruşma sonrası açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 14:22
İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’in yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin davanın ilk celsesi görüldü. Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Başak Cengiz’in annesi, “Mimar Başak Cengiz Türkiye’nin evladı. İlk günden beri adalete inanıyorum. Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım. İçimdeki yangını söndürmek için tutun ellerimden” dedi.
Başak Cengiz’in ailesinden duruşma sonrası açıklama
Başak Cengiz’in ailesinden duruşma sonrası açıklama
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