Can dostlarımıza özel pastane! Bu lezzetlerin hepsi evcil hayvanlara özel

Evcil hayvanlar için hazırlanan sıra dışı bir kafe... Bu kafede can dostlarımız hem sosyalleşiyor hem de onlar için hazırlanan özel tariflerin tadına bakıyor. İşte Türkiye'nin ilk evcil hayvan pastanesi...

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