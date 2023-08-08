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Can dostlarımıza özel pastane! Bu lezzetlerin hepsi evcil hayvanlara özel

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Giriş: 08.08.2023 09:12
Evcil hayvanlar için hazırlanan sıra dışı bir kafe... Bu kafede can dostlarımız hem sosyalleşiyor hem de onlar için hazırlanan özel tariflerin tadına bakıyor. İşte Türkiye'nin ilk evcil hayvan pastanesi...
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