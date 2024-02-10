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Can dostları el becerisiyle yürütmeye çalışıyor! Felçli ve ampute hayvanları için yürüteç üretiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 16:13
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik, 7 yıl önce evinin deposunu atölyeye çevirerek felçli veya ampute hayvanlar için yürüteç yapmaya başladı. Çelik, "Yaşam Atölyesi" ile 7 yılda 700'den fazla canlıyı yeniden ayaklandırdı.
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Ampute hayvanları için yürüteç üretiyor
Ampute hayvanları için yürüteç üretiyor
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