Çamuru sanata dönüştüren eller! Topraktan çömleğe bir ömür

Yaşar Usta öğrendiği çömlekçilik mesleğini devam ettiriyor. Konyalı Yaşar Bulut, tarihi atölyesinde günde onlarca testi üretiyor. İşte yaptığı testi ve çömlekleri dünyanın dört bir tarafına gönderenen Yaşar Usta'nın hikayesi...

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