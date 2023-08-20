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Çamuru sanata dönüştüren eller! Topraktan çömleğe bir ömür

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 10:05
Yaşar Usta öğrendiği çömlekçilik mesleğini devam ettiriyor. Konyalı Yaşar Bulut, tarihi atölyesinde günde onlarca testi üretiyor. İşte yaptığı testi ve çömlekleri dünyanın dört bir tarafına gönderenen Yaşar Usta'nın hikayesi...
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