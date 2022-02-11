11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çamurdan Bugatti Veyron yaptı! Çamurdan Bugatti yaptı motor taktı!

Çamurdan Bugatti Veyron yaptı! Çamurdan Bugatti yaptı motor taktı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2022 10:46
Vietnam'da yaşayan ve sosyal paylaşım sitesi YouTube için içerik üreten gençler yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirirken dünya gündemine bomba gibi düştüler. Gençler hayallerini süsleyen Bugatti'yi yapmak için kolları sıvarken, başvurdukları yöntem yok artık dedirtti. Sosyal medyayı sallayan gençler arabayı yaptıktan sonra trafiğe çıkarak görenleri hayran bıraktı..
Çamurdan Bugatti Veyron yaptı!
Çamurdan Bugatti Veyron yaptı!
Ters yönden gelen sürücü felaketi getirdi
Ters yönden gelen sürücü felaketi getirdi
Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdı
Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdı
İzmir’de tepki çeken kiralık ev ilanı!
İzmir'de tepki çeken kiralık ev ilanı!
Evde bisiklet faciası: 3 ölü
Evde bisiklet faciası: 3 ölü
Eve giremeyince çıldırdı
Eve giremeyince çıldırdı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti dehşet saçtı!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti dehşet saçtı!
Silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Termosla yolda kalanlara çay dağıtan imam Adem Eser A Haber’e konuştu
Termosla yolda kalanlara çay dağıtan imam Adem Eser A Haber'e konuştu
Otobüs kazası: 1 ölü 13 yaralı
Otobüs kazası: 1 ölü 13 yaralı
Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor
Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor
Anne ile bebeği ölümden döndü
Anne ile bebeği ölümden döndü
Daha Fazla Video Göster