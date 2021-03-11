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Çamur yağacak! Uzman isim A Haber'de uyardı perşembe gününe dikkat

A Haber
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Giriş: 11.03.2021 00:19
Güncelleme:11.03.2021 00:31
İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar A Haber'de vatandaşları uyardı. Yaşar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çamur yağmurunun perşembe günü etkili olacağını ifade etti. Peki çamur yağmuru tehlikeli mi? Prof. Dr. Yaşar A Haber'de bu soruyu yanıtladı.

Çamur yağmuru insan sağlığı için tehlikeli mi? Çamur yağmuru ne zaman yağacak? İklim Bilimci Prof. Dr. Yaşar Doğan, çamur yağmurunun insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Yaşan, Ege ve Akdeniz bölgelerine perşembe günü etkili olacak çamur yağmurunu pazar-pazartesi günü şiddetini arttıracağını tahmin ettiklerini söyledi.

ÇAMUR YAĞMURU NEDİR? İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VAR MI?

Çamur yağmurunun insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, aksine bu yağışların tarım ürünleri için çok faydalı olduğunu ve ne kadar çok yağarsa o yıl daha fazla ürün elde edileceğine dikkat çekti. İnsanların yağışlar karşısında da korkmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, bu yağışlar olmasaydı katı cisimlerin havada asılı kalacağını ve o zaman işte insanları kuru havayı soluyarak daha riskli bir durumla karşı karşıya kalacağını belirtti.

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