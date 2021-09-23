Çamlıca Kulesi'nden büyük başarı! Dünyada bir ilke imza attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın önemli projeleri arasında yer alan ve Avrupa'nın en yüksek Radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, yayıncılık hayatında bir yılı geride bırakırken, açılışından bu yana yapılan çalışmalarla kısa sürede dünya çapında ilklere imza attı.