Camide şoke eden görüntüler! Öyle bir şey çaldı ki pes dedirtti

Amasya'da camiye gelen adam tuvalete girdi ve ellerini yıkadıktan sonra hırsızlık yaptı. "Yok artık" dedirten anlarda şüpheli adam öyle bir şey çaldı ki görenler şaşkına döndü. Söz konusu şüphelinin lüks otomobili ise dikkatlerden kaçmadı. Şoke eden anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.