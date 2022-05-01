01 Mayıs 2022, Pazar
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Camide panik! Cemaat neye uğradığını şaşırdı! Teravih namazı sırasında...
Gaziantep'te bulunan Fevzi Çakmak Camii'nde son teravih namazının kılındığı esnada bir sokak köpeği içeri dirdi. Safların arasında dolaşan köpek güçlükle dışarı çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.