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Camide panik! Cemaat neye uğradığını şaşırdı! Teravih namazı sırasında...

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Giriş: 01.05.2022 10:04
Gaziantep'te bulunan Fevzi Çakmak Camii'nde son teravih namazının kılındığı esnada bir sokak köpeği içeri dirdi. Safların arasında dolaşan köpek güçlükle dışarı çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Camide panik! Cemaat neye uğradığını şaşırdı CAMİDE PANİK! CEMAAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

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