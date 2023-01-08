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Camide namaz kıldığı sırada vuruldu! Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar

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Giriş: 08.01.2023 18:12
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iddiaya göre aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından cami içinde namaz kıldığı sırada vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Zanlının ise karakola giderek, teslim olduğu öğrenildi.
Camide namaz kıldığı sırada vuruldu
Camide namaz kıldığı sırada vuruldu
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