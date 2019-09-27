Camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti |Video

İstanbul Kurtköy'de bir camide namaz kılındığı sırada cemaatten bir kişi kalp krizi geçirdi. Cemaatin kalp masajı yaptığı adam kurtarılamadı, camide hayatını kaybetti.

İstanbul Kurtköy'de bir camide namaz kılındığı sırada cemaatten bir kişi kalp krizi geçirdi.

Yaşlı adam, bir anda yere yığıldı.

CEMAAT İLK YARDIMDA BULUNDU

O sırada cemaatten iki kişi durumu fark edip yardıma koştu.

Kriz geçiren adama kalp masajı yaparak, sağlık ekiplerine haber verdiler.

Camiye gelen sağlık ekipleri adama müdahale etti ama artık geçti.

Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak camide hayatını kaybetti.

O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.