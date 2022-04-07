07 Nisan 2022, Perşembe
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Camide gülümseten anlar! Namaz kılan babasının sırtına çıktı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Recep Koca oğluyla birlikte camiye teravih namazı kılmaya gitti. Namaz kılındığı sırada canı sıkılan çocuk babasının sırtına çıktı, uzun süre orada kaldı. Çocuğun, rükuya ve secdeye giderken bile babasının sırtında düşmeden kalması dikkati çekti. Küçük çocuğun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü izleyenleri gülümsetti.