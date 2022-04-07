07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Camide gülümseten anlar! Namaz kılan babasının sırtına çıktı

Camide gülümseten anlar! Namaz kılan babasının sırtına çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2022 10:45
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Recep Koca oğluyla birlikte camiye teravih namazı kılmaya gitti. Namaz kılındığı sırada canı sıkılan çocuk babasının sırtına çıktı, uzun süre orada kaldı. Çocuğun, rükuya ve secdeye giderken bile babasının sırtında düşmeden kalması dikkati çekti. Küçük çocuğun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü izleyenleri gülümsetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihte bugün
Tarihte bugün
Camide gülümseten anlar!
Camide gülümseten anlar!
Arabanın üstüne çıkıp minibüsçüye tekme attı
Arabanın üstüne çıkıp minibüsçüye tekme attı
Kovid-19 servisleri kapanıyor mu?
Kovid-19 servisleri kapanıyor mu?
Kadın polisler attığını vuruyor!
Kadın polisler attığını vuruyor!
Kars’ta heyelan! Doğu Ekspres seferleri aksadı
Kars'ta heyelan! Doğu Ekspres seferleri aksadı
Nisa bebeğe ne oldu?
Nisa bebeğe ne oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat!
Çayı bu şekilde tüketiyorsanız dikkat!
Tuzla’da komşularını canından bezdiren kişinin evi alevlere teslim oldu: Binadakiler dumandan etkilendi
Tuzla’da komşularını canından bezdiren kişinin evi alevlere teslim oldu: Binadakiler dumandan etkilendi
Ramazan’a özel şekersiz fit tatlı!
Ramazan’a özel şekersiz fit tatlı!
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
Daha Fazla Video Göster