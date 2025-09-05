Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde cami tuvaletinde çıkan tartışma kanlı bitti. 38 yaşındaki F.P., bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 21 yaşındaki Ç.A.K. olduğunu tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN