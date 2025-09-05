05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı
Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı

Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 23:07
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde cami tuvaletinde çıkan tartışma kanlı bitti. 38 yaşındaki F.P., bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 21 yaşındaki Ç.A.K. olduğunu tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı
Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı
Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı
Zonguldak’ta 42 kaçak ocak kapatıldı!
Zonguldak’ta 42 kaçak ocak kapatıldı!
Denizde kurtarıldı, karada yakalandı!
Denizde kurtarıldı, karada yakalandı!
150 yıl yaşamak ister misiniz?
150 yıl yaşamak ister misiniz?
İnternet üzerinden tetikçi pazarlığı!
İnternet üzerinden tetikçi pazarlığı!
Araba çarpan çocuğu darp ettiler
Araba çarpan çocuğu darp ettiler
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon tıra arkadan çarptı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra arkadan çarptı!
Nikahlarına yetiştiren şoförü şahit yaptılar
Nikahlarına yetiştiren şoförü şahit yaptılar
Otobüs şoförüne bıçakla saldıran zanlı yakalandı
Otobüs şoförüne bıçakla saldıran zanlı yakalandı
Sinoplulardan Özgür Özel’in sözlerine tepki
Sinoplulardan Özgür Özel'in sözlerine tepki
Oto hırsızlığında akılalmaz yöntem!
Oto hırsızlığında akılalmaz yöntem!
Osmangazi’de ormanlık alanda yangını çıktı!
Osmangazi'de ormanlık alanda yangını çıktı!
Daha Fazla Video Göster