22 Haziran 2024, Cumartesi
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Cami önüne bebek bıraktılar! 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltına alındı
Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları ortaya çıktı. Bebeğin babası R.Ö.'nün (17) amcasının oğlu İ.Ö.'yü arayarak bebeği teslim ettiği belirlendi. Bebeğin annesi G.D. (17), tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. gözaltına alındı. İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi.