Cami imamının lojmanı çıkan yangında küle döndü!

Aydın'ın Köşk ilçesinde cami imamının kaldığı lojman, çıkan yangında küle döndü. Yangında tamamen yanan lojman kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında lojmanın boş olması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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