Camdan çıkardıkları sürücüyü darp eden 3 şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da trafikte tartışları otomobil sürücüsünü aracın camından çıkararak darp eden ve polis tarafından yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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