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Camdan atlayıp otomobilini hırsızın elinden kurtardı

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Giriş: 10.01.2023 16:38
Olay, saat 03.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece uyku tutmayan otomobil sahibi, camdan baktığı esnada aracını çalmaya çalışan şüpheli bir kişinin olduğunu fark etti. Şüpheli şahıs otomobili düz kontak yaparak çalıştırdığı esnada otomobil sahibi 1. kattaki evinin camından atlayarak aracın kapısını açıp hırsızı yakaladı. Hırsızla bir süre mücadele eden otomobil sahibinin yardımına ise sesleri duyan komşuları yetişti. Komşuları gelene kadar şüpheli şahıs kaçarak izini kaybettirdi. Otomobil yaşananlar sırasında bir eve vurarak zor durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şüpheli şahsı bölgede araştırdı ancak bulamadı.
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