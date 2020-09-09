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Camdan aşağıya çarşafla inmeye çalıştı! Ölümden kıl payı döndü

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Giriş: 09.09.2020 16:45
Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı bulduğu iddia edilen kadın, evinin camından sarkıttığı çarşaf ile binadan inmeye çalışırken aşağı düştü. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. G.Ö. (28) isimli kadın, evinin camından sarkıttığı çarşaf parçalarını birbirine bağlayarak binadan aşağı inmeye çalıştı. Kadını bu halde gören vatandaşlar ve komşular, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kadını eve girmeye ikna etmeye çalıştılar.
Polis ve mahalle bekçileri haber verilen itfaiye ekiplerini beklerken, G.Ö'nün bulunduğu binanın altına yatak koyularak battaniyeler açıldı. Camdan içeri girmesi için ikna edilen kadın, bu sırada birden kendini aşağı bıraktı. Düşme sonucunda hafif şekilde yaralanan G.Ö, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan G.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanenin psikiyatri servisinde tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

DÜŞÜŞ ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Cama çıkarak çarşaflarla aşağı inmeye çalışan kadının görüntüleri, vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Kadın bir süre ikna etmeye çalışılırken, kendisini aniden aşağı bırakma anı, cep telefonu kamerasına ise saniye saniye yansıdı.
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