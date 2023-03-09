Çamaşır gibi kabuk kurutup satıyorlar! 3 TL'ye düşen ürünün kabukları 18 TL'den alıcı buluyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde dalında kalan atıl limonları ekonomiye kazandıran mahalle sakinleri, bahçede 3 TL'ye düşen ürünün kabuklarını kurutup 18 TL'den satarak hem kendi hem de ülke ekonomisine kazanç sağlıyor.