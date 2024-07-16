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Cam üstünde nefes kesen yürüyüş

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 16.07.2024 16:46
Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Şenlik Tepeside bulunan Cam Seyir Terası ziyaretçilerine doyumsuz seyir keyfi yaşatıyor. 250 metrekare alana sahip teras şehir içi ve dışından gelen yüzlerce misafiri ağırlıyor.
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