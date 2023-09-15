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Cam su şişelerini taşıyan kamyon TEM'de kaza yaptı

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 10:40
TEM otoyolu Edirne istikametinde su şişelerini taşıyan kamyon kaza yaptı. Kaza sonrası yola savrulan cam su şişeleri parçalandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun olay yerinden aktardı.
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