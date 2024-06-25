Cam kesiği sandılar hastanede şok oldular! 10 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etmiş

Tokat’ın Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki bir 10 yaşındaki Kağan Altuntaş arkadaşları ile parkta futbol oynamaya başladı. Altundaş bir süre sonra birden yere yığıldı. Arkadaşları Altundaş'a baktığında tişörtünde kesik izi olduğunu ve sırt bölgesinden kan aktığını gördü. Çevredeki vatandaşlar 112 acil durum çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın sırt bölgesinden yorgun mermi girdiği anlaşıldı. Yaralanan Altundaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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