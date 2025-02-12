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Cam filmi operasyonu! Sürücüler sökmek için zamanla yarıştı

Cam filmi operasyonu! Sürücüler sökmek için zamanla yarıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 10:43
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehrin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim noktasına gelen araçları durduran ekipler, araçlarında cam filmi bulunan sürücülere uyarılarda bulundu. Araçlarına cam filmi taktıran sürücülere 2 bin 168 lira para cezası uygulanırken, cam filmleri de söktürüldü.
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Cam filmi operasyonu! Sürücüler sökmek için zamanla yarıştı
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