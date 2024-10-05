05 Ekim 2024, Cumartesi
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Çam balında rekolte sevinci
Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'nı, Türkiye çam balı üretiminin de yüzde 83'ünün karşılandığı Muğla'da 2019 yılından bu yana ilk defa rekolte çam balı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Orman yangınları ve küresel iklim değişikliğine rağmen Muğla'daki bal ormanlarındaki çam ağaçları çam balı için ihtiyaç duyulan basralar nedeniyle beyaza büründü.