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Çam balında rekolte sevinci

Çam balında rekolte sevinci

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 11:37
Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'nı, Türkiye çam balı üretiminin de yüzde 83'ünün karşılandığı Muğla'da 2019 yılından bu yana ilk defa rekolte çam balı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Orman yangınları ve küresel iklim değişikliğine rağmen Muğla'daki bal ormanlarındaki çam ağaçları çam balı için ihtiyaç duyulan basralar nedeniyle beyaza büründü.
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