Cam atölyesinde DEPREM ANI! Paramparça oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir cam atölyesindeki güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda camlar paramparça oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN