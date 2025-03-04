04 Mart 2025, Salı

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Çalışmayan otomobili iterken kaza yaptılar! O anlar kamerada

Çalışmayan otomobili iterken kaza yaptılar! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 20:47
Olay, 1 Mart Cumartesi günü Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakıt almaya gelen bir otomobil çalışmayınca, sürücüsü çalışanlardan yardım istedi. İstasyonda çalışan iki pompa görevlisi aracı itmeye başladı. Kısa süre sonra yola çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
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Çalışmayan otomobili iterken kaza yaptılar! O anlar kamerada
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