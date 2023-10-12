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Çalışma arkadaşımız Hikmet Öztürk’ün acı günü! Nezahet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 16:32
A Haber spikeri Hikmet Öztürk'ün annesi İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken bir kamyonun çarpması sonucu vefat etti. Nezaket Öztürk Manisa'da dualarla ebediyete uğurlandı.
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A Haber spikeri Hikmet Öztürk’ün acı günü!
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